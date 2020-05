“Kennedy no lo hizo bien. Estas zonas no lo hicieron. No guardaron cuarentena y no hacían caso de las medidas, no guardaban distancia social; por eso es fundamental que estas zonas sean aisladas por 14 días (...). Recomendamos a quienes van a venir a Corabastos que no vengan, que no lo hagan”, dijo el funcionario.

"Tenemos siete zonas de especial cuidado que abarcan a 115.000 personas del millón veinte mil personas que habitan la localidad. Se estará haciendo presencia entregando mercados, haciendo búsqueda activa de casos positivos. Estamos haciendo visitas puerta a puerta. Quienes no cumplan van a ser puestos antes las autoridades", agregó Luis Ernesto Gómez.

Las autoridades también siguen evaluando la situación en zonas de localidades como Suba, Rafael Uribe, Teusaquillo y Engativá, además de Chapinero, en donde RCN Radio pudo establecer que la alerta naranja se ampliará a barrios como Bosque Calderón. El Distrito haría el anuncio en las próximas horas.