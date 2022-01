Ante nuevo pico y placa, Claudia López invita a que ciudadanos vendan sus carros y compren ciclas

La extensión del pico y placa en Bogotá entró en vigencia a partir de este martes 11 de enero y no tiene contentos a muchos bogotanos. Aunque hay quienes defienden la medida, también son muchos quienes han expresado su malestar por no poder circular libremente en la ciudad en sus vehículos particulares, debido a que la restricción ahora aplica desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m..

Sin embargo, la alcaldesa Claudia López se ha mantenido en firme en defender la nueva estrategia para mejorar la movilidad de la ciudad, invitando a muchos a acoger la opción de movilizarse en transporte público, además de promover el uso del carro compartido. A su vez, la mandataria ha sido enfática en que no se compren nuevos carros ni motos para evadir la medida.

Por otra parte, en cuanto la alcaldesa fue interrogada por los impuestos vehiculares -duda constante entre los propietarios de carros- desató polémica al asegurar que los valores de la contribución se mantendrán, pese a que serán solo 8 meses en el año en los que los vehículos podrán circular en la ciudad. "Los impuestos son por tener carro, lo invito a que lo venda. Use bicicleta, use transporte público o compártalo. No hay derecho, no es racional, que el 20 % de los bogotanos congestionen, tranquen, contaminen y enfermen a 100 % de los ciudadanos", afirmó López a Caracol Televisión.

"Solo el 20 % de los bogotanos tenemos carro, somos una minoría privilegiada que usa el 85 % del espacio de movilidad. Si hay algo inequitativo en Bogotá es el uso de espacio público de movilidad", agregó la alcaldesa al medio citado.

Finalmente, López fue enfática en exhortar a los capitalinos a acoger el pico y placa solidario para estar exentos de la nueva medida.