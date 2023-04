Investigación en su contra

Hace un par de semanas Sanguino se refirió a las investigaciones que adelanta la Procuraduría en su contra por presuntas exigencias económicas que habría hecho para el direccionamiento de contratos en el Distrito.

En diálogo con RCN Radio, el político indicó que él fue mismo fue quien solicitó a la Procuraduría ser escuchado en versión libre para demostrar que se trata de una serie de calumnias y mentiras en su contra.

“Estoy solicitando a la Procuraduría que me escuche inversión libre de manera inmediata, lo más pronto posible, para demostrar las calumnias o las mentiras del señor Sierra o Venegas, a quien yo le he interpuesto una denuncia penal en la Fiscalía”, sostuvo.

Le puede interesar: Inasistencia alimentaria, injuria, calumnia y el incesto seguirán siendo delitos en Colombia

Sanguino aseguró que no tuvo nada que ver con los contratos por los que está siendo investigado. "El señor Venegas afirma que yo intervengo o que direccioné algunos de los contratos en la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos y mencionó tres contratos.

Manifestó que "en particular el contrato del relleno sanitario que fue adjudicado en el año 2010, en tiempos de Samuel Moreno. Dice que yo participé en el direccionamiento del alumbrado público y saben ustedes y la opinión pública, que el alumbrado público se presta en la ciudad no como producto de una licitación, sino de un convenio con Codensa... y también el proceso de cementerios que se adjudicó cuando yo estaba de senador de la República y que no tenía nada que ver con esos contratos".