Anuncian cambios en rutas alimentadoras del Portal Américas

9-2 Metrovivienda Valle

Por su parte la ruta Valle de este servicio será de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m, de 8:30 p.m. a 12:30 a.m, los sábados de 9:30 a.m. a 11:30 a.m y domingos y festivos de 4:00 a.m a 11:30 p.m.

