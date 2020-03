Aparecen mensajes anónimos en estación Ricaurte de Transmilenio contra acoso sexual

En el inicio del mes de la mujer, marzo, la estación de Transmilenio Ricaurte amaneció con muchos mensajes en contra del abuso sexual.

Con notas adhesivas pegadas en las ventanas de la estación, muchas jóvenes se acercaron para dejar su mensaje acompañado por el hashtag #NosotrasHablamos en una forma de protesta anónima en rechazo al alto número de casos de acoso, abuso sexual y hasta feminicidio que se han venido registrando en el país en los últimos meses.

“Quiero que mi hija viaje segura en transporte público”, “Quiero tener la seguridad de que mi pareja no me asesinará”, “Quiero regresar segura a mi casa”, “Hago estoy porque estoy viva y no sé hasta cuándo”, “Nunca supe si mi hija grito cuando se la llevaron”, son algunos de los tantos mensajes que han dejado en las instalaciones del servicio de transporte público.

En algunos autobuses del sistema, los usuarios también se han encontrado con estos escritos que invitan a dejar de lado la violencia contra la mujer y fomentar estrategias en pro de su seguridad.

Por su parte Transmilenio aseguró que dicha actividad contó con su autorización para el uso de sus espacios. “Se trata de una manifestación pacífica y convocada por sus organizadores a nivel nacional en rechazo al acoso contra la mujer”.

#nosotrashablamos



Las mujeres toman la palabra contra la violencia de género. En la estación Ricaurte de Transmilenio las mujeres llenaron con cientos de mensajes contra el acoso en el transporte público pic.twitter.com/081J34Nvkd — Venga Le Cuento (@VengaLeCuentoCo) March 2, 2020

Hoy es nuestro día de hablar y protestar en contra de la violencia de género. Hoy hacemos visibles nuestras historias y lo que queremos para nuestras mamás, amigas, hijas, hermanas.#NosotrasHablamos pic.twitter.com/BnOOVr9JzJ — Daniela Lozano Cuéllar (@danielalozanocu) March 2, 2020

#NosotrasHablamos iniciando el mes de conmemoración de la mujer, estación Ricaurte Nos queremos seguras, quiero viajar, segura, quiero tener la tranquilidad de que mi hija se moviliza segura por la ciudad. No más violencia contra las mujeres. #NosotrasHablamos pic.twitter.com/eQcDFNkHT4 — Jazz (@Jazz59438108) March 2, 2020

Miren esto, no puedo creer que tantas mujeres estén participando. ♀️📣✊ #NosotrasHablamos pic.twitter.com/xMYAFtubZ2 — Daniela Lozano Cuéllar (@danielalozanocu) March 2, 2020

En noviembre de 2019, la exdirectora del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Claudia García, entregó algunos resultados con respecto a la aplicación del protocolo de valoración de riesgo feminicida que se construyó entre los años 2014 y 2017, y aseguró que durante los últimos tres años se registraron en el país 531 feminicidios, crímenes cometidos por las parejas o excompañeros sentimentales.

Asimismo, reveló que, el 59.1% de los feminicidios ocurren en viviendas, siendo el escenario común de los agresores; con un 18.1 % se encuentra la vía pública, como el segundo sitio en el que más se registran muertes violentas de mujeres. Y, en tercer lugar, se ubican con un 7.3 % los establecimientos; mientras que un 6.8 % de los feminicidios ocurren al aire libre.

En cuanto a las causas de muerte, García reveló en ese momento que en el 43.7% de los asesinatos, se utilizaron armas cortopunzantes; en el 30.5% de los casos ocurrieron con armas de fuego. El 10.9 % de las muertes fueron causadas por asfixia. El 7.7 % por fuertes golpes; y en el 6% de los casos, las muertes fueron provocadas por arma corto – contundente.

