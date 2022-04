Apareció viva en Bogotá, la mamá del bebé hallado muerto en Buritaca

Apareció Yenni Alexandra Higuera Casallas, la mujer de 26 años que había desaparecido horas después de la extraña muerte de su pequeño hijo en Santa Marta.

Yenni, es la mamá del pequeño Edwin Samuel Guerrero Higuera, bebé de año y tres meses hallado muerto a orillas de las playas de Buritaca, las autoridades locales no daban con el paradero de la mujer, la buscaban por aire, tierra y agua, pero su búsqueda parecía infructuosa.

Debido a la extraña desaparición y sin haber rastro alguno de la mujer, los familiares, autoridades y demás moradores de Buritaca, empezaron a imaginar que la mujer había muerto ahogada y que posiblemente podía estar al fondo de algún río de la Sierra Nevada, pero lo sorprendente de todo, es que hoy, 16 días después de la muerte del bebé, la mujer apareció viva en la capital del país y aún se desconoce cómo llegó a Bogotá.

Lea tambièn: La historia detrás del hallazgo del cuerpo de un menor en playas de Buritaca, Santa Marta

Yenni se encontraba desaparecida desde el pasado 3 de abril de 2022, fecha en la que apareció el cuerpo sin vida del menor en la playa; desde ese mismo día la noticia se hizo pública por el hallazgo del cuerpo del niño, ella se marchó sin dejar rastro alguno, la única pista que había de ella eran unos videos que la captaron caminando por la noche en la troncal del Caribe, descalza y algo desorientada.

Según revelaciones de Edwin Guerrero Sánchez, expareja de Yenni Alexandra Higuera Casallas y padre del menor fallecido, ella arribó a la ciudad de Bogotá después de haber llegado a Bucaramanga, el hombre afirmó a RCN Mundo Santa Marta, que la mamá de Yenni fue a recogerla a Bucaramanga y ambas viajaron hacia Bogotá y llegaron el día jueves 14 de abril a la capital.

El hombre no se explica cómo, el mismo jueves 14 de abril, mientras él recibía el cuerpo del bebé por parte de medicina legal, la madre y la abuela del niño arribaban a la ciudad de Bogotá.

"Hubo una persona que me dijo que ellas iban viajando de Bucaramanga a Bogotá, yo supongo que los familiares de Yenni sabían de su paradero desde que decidieron irse de Santa Marta. Los familiares de Yenni se preocuparon por ella, no mostraron interés en el bebé, ni en el sepelio y tampoco en esclarecer lo sucedido", declaró Guerrero.

Edwin Guerrero en diálogo con RCN santa Marta, nos habló sobre la entrega del cuerpo del menor, tras el resultado de la prueba de ADN,

"medicina legal me entregó el cuerpo del niño el día jueves 14 de abril y llegamos a Bogotá el dia sábado, y al día siguiente, el domingo, tuve que sepultarlo de manera urgente debido al estado de descomposición del cuerpo de mi niño"

"Ninguno de los familiares de Yenni se acercó al sepelio, nadie me llamó, ninguno de ellos hizo presencia en el sepelio, la última llamada que recibí fue la del tío de Yenni, el señor Mario Higuera, él llamó para amenazarme, me dijo: prepárese porque lo que le viene es grande" Aseguró Edwin Guerrero Sánchez.

"Lo último que quiero decir es que el día jueves, antes de que me entregaran a mi hijo, yo fui a Buritaca, y fui donde encontraron el coche, fui donde encontraron los documentos de ella, pero no pude ir al lugar exacto donde encontraron a mi hijo porque es extremadamente lejos, es muy lejos; entonces hay muchas preguntas que me hacen pensar que lo de mi hijo no fue un accidente, pero yo dejo eso en manos de la justicia y de Dios para que esto se esclarezca y así dar por terminada toda esta 'novela' que estamos viviendo". Finalizó Guerrero Sánchez.

Le puede interesar: Madre de menor hallado muerto en Buritaca aparece en videos caminando desorientada

Por su parte los miembros de la familia Higuera Casallas, no quisieron brindar mayor información, sólo dijeron que la madre del menor fallecido se encontraba hospitalizada en una clínica de la ciudad de Bogotá y que el caso está en poder de un abogado que representará a Yenni Alexandra, afirmaron estar muy afectados por todo lo sucedido.

Entretanto, el director de la Fiscalía seccional del Magdalena, Ricardo Romero Moreno, indicó que "hay una fiscal encargada del caso de la muerte del niño, quien trabaja de manera mancomunada con un grupo interinstitucional, y un grupo interdisciplinario que están adelantando todo lo pertinente para determinar qué fue lo que realmente pasó con el menor, es lo único que puedo decir desde la fiscalía seccional de Santa Marta". Puntualizó el Fiscal.

Es de anotar que el dictamen de la necropsia arrojó que el niño falleció por asfixia e inmersión