Aprobado en primer debate el cupo de endeudamiento para Bogotá

Con doce votos a favor y uno en contra, la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá aprobó en primer debate un cupo de endeudamiento para la capital del país por 10.8 billones de pesos, el más amplio que ha tenido la capital del país, mientras que algunos sectores afines a la administración Distrital manifestaron que estos recursos son necesarios para la reactivación económica, la oposición expresó su preocupación por un posible desfinanciamiento de la ciudad en los próximos años.



Con esta inversión se espera generar más de 120 mil puestos de trabajo en la ciudad en los diferentes proyectos de infraestructura e inversión social, solamente para el denominado Corredor Verde de la Carrera Séptima se destinaron 2.1 billones de pesos, monto que recibió bastantes críticas por parte de varios concejales que manifestaron que dicho proyecto aún no tiene diseños.



El Concejal Rolando González del partido Cambio Radical expresó su preocupación por la situación financiera que la ciudad deberá afrontar en los próximos años "Después del 2023, al finalizar este periodo, ocho de cada diez pesos de los bogotanos se tendrán que destinar para pagar la deuda (...) preocupa que si los recursos no se desembolsan a tiempo existe el riesgo de que no se ejecute ningún proyecto de movilidad que necesita la ciudad".



Más del 50% de estos recursos serían utilizados para proyectos de movilidad, sin embargo dicho cupo se ejercería gradualmente, y estaría sujeto a los indicadores económicos de la ciudad. Es decir que si los indicadores financieros de Bogotá no mejoran en los próximos meses, el endeudamiento no se usaría.



La concejal María Fernanda Rojas del Partido Alianza Verde calificó como positiva la aprobación del cupo de endeudamiento "En la discusión se reconoció que las mujeres han sido bastante afectadas por la pandemia y que los proyectos financiados con estos recursos deben hacer énfasis en las mujeres".



El debate pasará ahora a la plenaria del Concejo de Bogotá quién tendrá la decisión definitiva sobre el endeudamiento de la capital del país para los próximos años.