Apuñaló a una mujer en Bogotá y quedó libre por "no ser un peligro para la sociedad"

“Con su mano derecha me empieza a apretar la cara, a ahorcar y forcejear. No recuerdo qué decía, me tapaba la boca. Sacó un cuchillo y me empezó a apuñalar. Me caí al piso e intenté pegarle con una botella mientras le pedía auxilio a mi mamá”, reveló la víctima a través de las redes sociales.

La madre de Arévalo al escuchar los gritos de su hija salió corriendo en su auxilio en compañía de su perra, una Golden Retriever. Las angustiadas mujeres como pudieron corrieron hacia el segundo piso, sin embargo, la mascota no logró escapar de lugar a tiempo y también resultó apuñalada por Christian.

Lea también: Hospital de Kennedy resultó inundado por las fuertes lluvias en Bogotá

Al parecer el hombre las siguió hasta su apartamento y desde afuera le gritaba improperios. Mientras tanto la agredida con ayuda de sus vecinos, sacó a sus dos pequeñas hijas por una ventana al temer que Espitia ingresara a la fuerza a su hogar.