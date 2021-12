Árbol cae encima de una mujer mientras hablaba por celular en Teusaquillo

Al rededor de las 4:00 p.m. de este miércoles, 22 de diciembre, una mujer caminaba por la carrera 68 con calle 27 cuando de un momento a otro le cayó un árbol encima.

Sin embargo, asegura la víctima que de milagro no le pasó nada y está bien, al punto llegó Bomberos Bogotá, el Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (IDIGER) y una ambulancia para prestar servicio a la mujer que resultó lesionada.

Le puede interesar: En 2021 han sido asesinados 48 habitantes de calle en Bogotá

"Vine y dejé a mi hija por aquí cerca porque tenía una cita médica, ella de repente me llama y yo me quedo ahí de pie y el árbol me cae encima, pero gracias a Dios no me paso nada. El impacto fue grandísimo porque las ramas me alcanzaron a rozar en la cara y cuerpo, pero no me hizo nada más porque cuando cayó el tronco quedo sobre una reja, de milagro estoy viva contando el cuento. Me asusté mucho", aseguró Alexandra Rivera.

Sobre la misma hora, un vehículo particular tipo camioneta se iba movilizando por la carrera 68 con calle 25 y un árbol le cae encima rompiendo el vidrio panorámico, no dejó heridos de gravedad y se dio paso al llegar los Bomberos.

"Bomberos de la estación de Puente Aranda realizan el corte y trozado de un árbol que cayó sobre un vehículo en la carrera 68 con calle 25. Se asegura el área, hay paso vehicular lento por lo cual se recomienda tomar vías alternas", dijo Bomberos Bogotá.

Lea también: Autoridades intervienen sector de San Victorino por aglomeraciones

Las autoridades recomiendan comunicarse al 123 para reportar cualquier accidente o reportar las fallas de los árboles antes que caigan en la aplicación Arbolapp disponible en Android y Iphone, con el fin de evitar accidentes.