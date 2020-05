Arranca misión de expertos que definirá política de educación en Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentó la misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana, encargado de definir la política de educación de la capital en los próximos años.

“Esta no solo es una misión de sabios y de expertos, porque la experticia está en cada maestro y maestra, en su interacción con los niños, niñas y jóvenes. La misión está en ellos también. Yo estoy absolutamente convencida que el gran valor agregado es que los niños, niñas y jóvenes, serán quienes nos eduquen también a los adultos”, destacó la alcaldesa Claudia López.

El Distrito señaló que la apuesta es que toda la comunidad educativa de la ciudad aporte sus ideas, para construir un modelo de educación a 2024, a 2030 y a 2038.

“Usemos nuestra sabiduría ciudadana para cambiar nuestros hábitos de vida, debemos ser más solidarios, más empáticos y más capaces de construir con el otro. No hay ningún desafío en este mundo que saquemos adelante por puro mérito individual, dependemos de la inteligencia emocional y la acción colectiva”, indicó.

Esta misión estará integrada por un grupo de pensadores y expertos en educación, liderado por el doctor Rodolfo Llinás, además de la participación de los docentes Alfredo Sarmiento y Adriana Paola González, como secretarios técnicos y como el pedagogo y dibujante italiano, Francesco Tonucci.

De la misma forma, la misión contará con el apoyo de diversos expertos a nivel nacional y mundial, e inspiradores como el rector de la Universidad de Los Andes, Alejandro Gaviria; el senador y ex alcalde, Antanas Mockus; el docente y ex director de Colciencias, Clemente Forero; el ex rector de la Universidad Nacional, Moises Wasserman; la rectora del mismo centro educativo, ente otros expertos y académicos destacados del país.