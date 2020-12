Lea también: ¿Cómo funcionarán los gastrobares y restaurantes de Bogotá con restricción de venta de licor?

"Es muy bueno que comience así para que la gente pueda estar al aire libre y bien que usen los parques para evitar contagios. Toca llevar todo con calma", aseguró un habitante del sector que llegó con un familiar a la celebración.

"No hubiera venido si me diera miedo. La idea es que la gente participe porque los quitan, si ven que no viene nadie. Obviamente guardando distancia, usando el tapabocas, pero hay que participar porque igual la vida sigue", añadió una mujer.

"Es muy bonito porque hay gente que no puede hacerla en su casa y puede hacer lo acá al aire libre. Para evitar la pandemia está el alcohol y el gel; sin embargo, tenemos precaución. Yo soy de la tercera edad y tengo todo el cuidado", sentenció una vecina.

En el primer evento, la población trans fue protagonista con presentaciones artísticas y musicales previas al rezo tradicional de la novena. Posteriormente, con los ciudadanos que llegaron hasta allí se culminó la jornada.

Quienes asistieron debieron hacerlo usando gel antibacterial que les era proporcionado en el sitio, tapabocas y en algunos casos con otras medidas como trajes antifluido o caretas.