Asaltan a profesor universitario en puente peatonal del occidente de Bogotá

Delincuentes asaltaron en la noche de este lunes a un docente universitario en en el puente peatonal de la estación de Transmilenio de la Universidad Nacional, cuando él se disponía a llegar a la vivienda de una familiar.

"Yo trabajo como profesor de matemáticas de la Universidad Minuto de Dios, sede Soacha y en la Central. Yo me bajé para quedarme donde mi hermana, pero allí me salieron sobre el puente dos sujetos con cuchillos y me golpearon en la cabeza", sostuvo, Steven Silva.

Tras lo ocurrido el hombre perdió el conocimiento por algunos minutos hasta que uniformados de la policía llegaron al lugar.

"Me robaron mis pertenencias pero lo que me preocupa es que tenía muchos parciales y documentos importantes que tenía que entregar", explicó.

El docente fue atendido por los uniformados estos le ayudaron para pudiera llegar al sector de Chapinero, al lugar de residencia de su hermana.

"Tenemos este caso, gracias a la denuncia del ciudadano adelantamos la investigación con cámaras del sector para poder hallar a los delincuentes que lo asaltaron", dijo el oficial de inspección de la Policía de Bogotá, coronel Ángel Acosta.