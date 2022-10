Asaltaron a profesor ciego en el occidente de Bogotá y se quedó sin trabajo

La inseguridad en Bogotá no cesa y continúa siendo una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos ya sea en el transporte público, así como también en las calles de la ciudad y hasta en establecimientos comerciales.

Esta vez, el caso que vuelve a poner el foco a la seguridad de Bogotá, tiene que con el asalto a un docente invidente en una panadería del occidente de Bogotá, más específicamente en la localidad de Engativá.

Según relató la víctima, identificada como Carlos David Ceballos, varios asaltantes lo interceptaron mientras realizaba una llamada en la tienda y pedía ayuda para tomar el transporte público.

"Yo pedí una ayuda para el SITP y se me abalanzaron entre cinco y cuatro sujetos. Uno me robó la billetera y el otro me robó el celular. El celular yo no lo tengo de lujo, sino es una herramienta de trabajo y me sirve para ubicarme dentro de la ciudad”, dijo el profesor a Caracol TV.

A su vez, David Ceballos agregó que intentó acudir a la ayuda de la Policía, acudiendo al CAI más cercano, pero la respuesta que recibió fue que "no debería salir solo".

Sumado a la situación, que lo dejo sin su celular (que dijo es su herramienta de trabajo), la víctima contó al medio citado que después recibió una llamada por parte del Distrito, para indicarle que su contrato como docente había terminado.

Inseguridad en Bogotá

Si bien los recientes informes presentados por la Secretaría de Seguridad de Bogotá indican que los delitos de mayor impacto han reducido en comparación al año pasado, el hurto de celulares y las lesiones personales siguen siendo de los grandes retos a disminuir por parte de las autoridades en la ciudad.