Asesinato de joven en Transmilenio habría sido por homofobia, asegura madre de la víctima

Mayerly Ceballos, madre del menor Juan Esteban Álzate, quien falleció tras ser atacado en una de las estaciones de Transmilenio en Bogotá, señaló que el asesinato de su hijo habría sido producto de una agresión por homofobia.

RCN Radio se contactó con la mamá del menor, quien relató que la pareja de su hijo también resultó agredido tras el hecho.

“El novio de mi hijo me llama y me dice que Juan Esteban fue atacado en el Transmilenio a puñal, porque le pisó la chancla a un hombre, entonces de ahí se dirigen hasta el hospital Santa Clara con mi hijo y el ahí muere”, señaló.

De igual modo, señaló que la pareja del joven “se metió a defender a mi hijo, es decir, cuando lo agredió, él se metió a defender a mi hijo y entonces el sujeto le pega una puñalada en la cabeza, ahorita él está fuera de peligro”.

Con relación a las capturas de los responsables, expresó que “hasta el momento no se ha efectuado ninguna captura, se sabe que el señor, de nacionalidad colombiana y no venezolana, se llama Gustavo Adolfo y es de Montería, y hasta el momento ya lo tienen ubicado, pero todavía no le han hecho oficial la detención”.

“No han podido adelantar la captura porque están esperando ubicar a las otras personas que lo acompañaban, eran dos hombres y una mujer, es lo que conozco”, agregó.

Cabe recordar que los hechos se dieron el pasado fin de semana ocurrió el asesinato de Juan Esteban Álzate de 14 años al interior de una estación de ese sistema de transporte en Bogotá.

Este menor fue apuñalado tras una riña en una de las estaciones de la troncal de Las Américas, y pese a que fue llevado a un centro asistencial, murió por la gravedad de las lesiones de sufrió.