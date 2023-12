Así está la movilidad en la vía Bogotá - Villavicencio tras voraz incendio

Tras un incendio que se generó en el túnel de Quebrada Blanca en las horas de la tarde de este martes 26 de diciembre, se ha habilitado el paso de los vehículos represados.

Aunque la vía estuvo cerrada por algunas horas, mientras los organismos de socorro controlan algunos puntos calientes al interior del túnel y la concesión Coviandina verificó las afecciones de este.

Por tal motivo, Coviandina dio a conocer el Plan de Contingencia Operativa, habilitando el puente Militar II, sentido Bogotá – Villavicencio y viceversa.

Sentido Bogotá-Villavicencio

Paso desde la 1:00 a.m. a 3:00 a.m.; de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.; más tarde de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.; y por último, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

Sentido Villavicencio-Bogotá

Inicia desde las 5:00 a.m. a 7:00 a.m.; de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.; más tarde de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.; y por último, de 11:00 p.m. a 1:00 a.m.