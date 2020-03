Transmilenio dio a conocer que en el marco del periodo del Simulacro Vital, establecido por la Alcaldía Mayor, el sistema de transporte público de Bogotá hará algunos ajustes operativos para responder a las necesidades propias de la coyuntura.

Para el viernes 20 de marzo se van a ofrecer los servicios y horarios que normalmente operan los sábados. De igual forma, el sábado 21 de marzo se van a ofrecer los servicios y horarios que normalmente operan los domingos.

El domingo 22 y lunes 23 el Sistema operará con normalidad, pues se mantendrán los servicios y horarios habituales para domingos y festivos.

Lea además: Santander, Boyacá y Meta se suma a simulacro de aislamiento de Bogotá y Cundinamarca

Así mismo, el viernes 20 de marzo se implementarán los siguientes cambios operativos de carácter permanente

C17/H17: Dejarán de parar en Hospital y Suba – Avenida Boyacá, y se le añada nueva parada en la estación Suba – Calle 100

C19/F19: Tendrán nueva parada en estación Suba – Avenida Boyacá

B71: Este servicio deja de parar en Hortúa

B72/H72: Estos servicios tendrán nueva parada en estación Hospital.

Zonal: en el componente zonal se mantienen los trazados regulares de todas las rutas. Para los días viernes y sábado habrá una disminución en la oferta y cambios de horario: El viernes, el servicio se prestará de 04:00 a.m. a 23:00 y el sábado de 05:00 a.m. a 22:00. El domingo y el lunes operará en su horario habitual de 05:00 a.m. a 22:00.

¿Cómo van a ser las frecuencias en cada componente?

Troncal: Para el los días viernes, sábado, domingo y lunes las frecuencias están programadas entre 2 y 8 minutos.

Zonal: Para el día viernes las frecuencias de las rutas zonales están programadas cada 15 minutos.