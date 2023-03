Así pasaron la noche en El Dorado los viajeros afectados por Ultra Air

Viajes con hoteles reservados para Semana Santa, compromisos de negocios y visitas familiares son algunos de los motivos por los cuales decenas de viajeros compraron tiquetes a varios destinos con la aerolínea Ultra Air, la cual anunció el cese de operaciones desde este jueves.

En el Aeropuerto El Dorado de Bogotá se evidenciaron las difcultades de quienes resultaron afectados por esta compañia.

"Yo había comprado tiquetes y reservas de hotel para mi y otros 10 familiares, casi $20 millones, para ir a San Andrés, salíamos directo desde Cali pero nos hicieron escala a Bogotá y aquí nos dejaron botados porque Ultra Air canceló todas las rutas, ¿Quién nos va a responder por toda la plata que invertimos?”, denunció Mónica Granados, una de las afectadas.

Ante este panorama, las aerolíneas Avianca, Latam y Wingo anunciaron que se sumaban para ayudar a solventar los problemas de los pasajeros, aunque el apoyo ofrecido no fue tan efectivo para algunos viajeros.

“Nosotros hicimos fila durante tres horas en Avianca y cuando llegamos a la ventanilla nos dijeron que ya no hay cupos sino hasta después del 4 de abril, quién nos garantiza que no están mintiendo para vender esos tiquetes a precios altos por la temporada, quién vigila que no no estén negando la ayuda para que tengamos que pagar por los tiquetes”, dijo Diego Alvarado, otro de los turistas.

La mayoría de estas personas optaron por comprar los tiquetes con el precio especial, ya que el paso de las horas representa menos posibilidad de tener una silla por la temporada alta que inicia, debido a Semana Santa.

“Latam está vendiendo tiquetes con un descuento especial para los afectados por el cese de Ultra Air, el precio es cómo de entre $150.000 a $200.000 en tramos nacionales, yo iba para San Andrés y estaba confiada porque anoche me mandaron un correo diciendo que todo estaba bien y cuando llegué aquí, no era cierto, así que me decidí por volver a comprar con el descuento, pero ¿Quién me va a devolver la otra plata?”, sostuvo Camila Parra.

Por ahora, los viajeros esperan que las autoridades hagan controles y den prioridad a las personas que están con rutas de vuelo cercanas, al igual que esperan que se garanticen las ayudas, ya que muchos de ellos venían con planes turísticos y tendrán que pasar varias noches en la terminal ya que no cuentan con más dinero para hoteles y comidas.