Jóvenes a la U es el programa que se viene ejecutando desde el año 2021 y el cual ha permitido a muchos jóvenes realizar estudios de educación superior en la capital del país completamente gratis.

Por medio de este programa, la Alcaldía de Bogotá otorga becas completas a las personas que no cuentan con los recursos necesarios para estudiar diferentes programas, por lo que hacen la financiación del, 1005 del costo de la carrera y también el mantenimiento del estudiante mientras culmina sus estudios.

Fue así, que, durante este mes de noviembre, la alcaldesa de la capital, Claudia López, hizo el anuncio de una nueva convocatoria para aquellos que desean aplicar a este programa. Para este sexto ciclo, otorgarán 4.000 becas, entre diversos programas con careras técnicas, profesionales y tecnólogos, que estarán a disposición en 41 instituciones de educación superior en Bogotá.

Según el Distrito, este programa ha beneficiado a más de 35.000 jóvenes en Bogotá y fue creado para que más población pueda acceder a la educación superior. La edad límite es de 28 años y aplicar es bastante sencillo.

La financiación no tiene esquema crediticio, por lo que no les generará ningún tipo de deuda con entidades financieras o cooperativas, por lo que todo será completamente gratis, ya que el objetivo es que el aspirante termine el programa el cual inicia.

Según la Agencia para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología, es una de las entidades que hacen parte de este programa y dio las fechas para las convocatorias, las cuales son:

Inscripciones para la admisión general irán hasta el próximo 17 de noviembre

La validación de los requisitos y la selección se hará desde el 20 de noviembre hasta el 19 de diciembre.

Los resultados los publicarán el 20 de diciembre

El periodo de reclamaciones se hará desde el 20 de diciembre hasta el 27 del mismo mes.

El beneficio se formalizará desde el 9 de enero hasta el 31 de enero del 2024

El inicio de las clases se dará según el calendario que tenga la universidad o institución a la que se haya inscrito.

Asimismo, lo que necesita para ser uno de los seleccionados y según lo describe el programa es que debe ser bachiller de un colegio ubicado en Bogotá y que este esté autorizado por la Secretaría Distrital de Educación.

Haber presentado la prueba Saber 11 o mejor conocido como el examen del ICFES. Además, no tener más de 28 años, al menos, hasta que la convocatoria culmine. También, no haberse matriculado en algún programa de educación superior o no haber culminado un programa a nivel profesional.

No obstante, debió haberse inscrito en los programas y fechas estipuladas y tampoco debe haber sido beneficiario de este programa en convocatorias anteriores.