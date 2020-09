Así quedaron los horarios para los sectores económicos en Bogotá

Asimismo, confirmaron que las grandes superficies y almacenes de cadena no tendrán restricción horaria siempre y cuando el 50 % de sus áreas, como mínimo, sea de bienes esenciales. "En caso de no cumplir con este porcentaje deberán funcionar a partir de las 10:00 a.m.".

Al respecto, la Alcaldía insistió en que todos los establecimientos de comercio y demás recintos en los que se desarrollen actividades comerciales, laborales y educativas deberán garantizar el distanciamiento de dos metros entre las personas.

Por otro lado, vale la pena recordar que las actividades que aún no están permitidas en la capital es el ingreso a bares, discotecas y sitios similares, así como eventos masivos como conciertos, partidos de fútbol o eventos de carácter masivo.