Así se vive la vacunación masiva en uno de los puntos habilitados en Bogotá

“Me vine a vacunar también para que mis hijos me visiten porque la disculpa es que no me vistan por la pandemia, con esa esperanza y fe vine para que me pongan la vacuna, pero además me siento agradecida con la EPS porque nos contó de primera”, afirmó.

En este puesto de vacunación según la Nueva EPS, serán inmunizados de forma prioritaria los afiliados a este entidad.

Hoy la meta es vacunar a 1.080 adultos mayores en los 12 puestos de vacunación, donde se tienen dos personas un vacunador y un auxiliar.

La Alcaldía de Bogotá anunció que hoy de forma simultánea arrancó la vacunación masiva en sitios abiertos como los Coliseos Molinos, en la localidad de Rafael Uribe, Cayetano Cañizares, en la localidad de Kennedy, Tibabuyes, en la localidad de Suba y El Tunal, en Tunjuelito.