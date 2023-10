Así se vivió el eclipse solar en Bogotá; las mejores fotos que dejó este fenómeno

El eclipse solar más esperado del año se vivió este 14 de octubre en varias partes del mundo. Para ellos utilizaron elementos de protección para no lastimar sus ojos. Algunos compraron las gafas especiales para ver este fenómeno astronómico, también usaron cajas de cartón u otros elementos que ayudaron a disfrutarlo.

El eclipse arrancó a las 11:38 a.m. y terminará hasta las 3:p.m (hora Colombia), aproximadamente. En algunos lugares no se ha podido apreciar, por el clima, es decir, puede que haya muchas nubes y esto impide que se pueda ver bien. Un claro ejemplo de lo que ocurrió en Bogotá, que a medio día se oscureció y varios no pudieron ver el eclipse.

Eclipse solar 14 de octubre: mejores fotos del fenómeno