Así se vivió la noche de las velitas en Bogotá

Cientos de familias salieron a las calles de los barrios populares de Bogotá para festejar la noche de las velitas. Sobre los andenes y antejardines abundaban las familias y grupos de vecinos que encendían luces mientras compartían los tradicionales alimentos decembrinos como la natilla y los buñuelos.

Sin embargo, y a pesar de las recomendaciones y advertencias de las autoridades fue evidente el consumo de licor en muchas de las calles capitalinas y el uso indiscriminado y masivo de elementos pirotécnicos.



La mayoría de las personas que estaban en las calles usaban el tapabocas y mantenían el distanciamiento social, pero en sectores como Normandía al occidente de la ciudad, algunos grupos de vecinos cerraron varias cuadras para realizar fiestas en la vía, mientras que en otros lugares como el Park Way se registraron aglomeraciones por parte de grupos de jóvenes que se reunieron para departir hasta altas horas de la noche.



"Hemos tratado de seguir todas las recomendaciones de la Alcaldía de Bogotá en cuanto al uso del tapabocas y los protocolos de bioseguridad, pero estamos muy felices de compartir en familia estas fechas especiales y de poder estar con nuestros seres más queridos a pesar de la pandemia", dijo Glenda Tafur una de las ciudadanas que participó en la tradicional jornada.



Al parecer, de poco valieron las restricciones a la comercialización de pólvora en la capital del país, puesto que hasta la madrugada se escucharon los voladores en el cielo bogotano. También fue evidente el uso de volcanes, bengalas y otros elementos pirotécnicos.



"Ha sido una navidad distinta, pero no por ello menos especial, a pesar de todas las dificultades que ha tenido este año estamos tratando de compartir con la familia, he notado que en las calles hay mucha alegría, hay unos barrios más prendidos que otros pero en general me ha parecido una noche tranquila pero especial y a pesar del frío de la noche estamos con el calor de nuestras familias" manifestó Mauricio Casanova, padre de familia que se encontraba en la localidad de Barrios Unidos.



Se espera que en las próximas horas se conozca un balance oficial por parte de las autoridades en cuanto a riñas o personas que hayan podido resultar quemadas por el uso de pólvora durante la noche.