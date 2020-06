Así será esta semana la restricción a la movilidad en Bogotá

Colombia continuará en aislamiento preventivo obligatorio hasta el próximo 1 de julio, razón por la cual en Bogotá la medida de pico y placa seguirá suspendida. Sin embargo, el transito de vehículos solo será permitido para aquellas personas que hagan parte de las 43 excepciones establecidas por el Gobierno nacional en decreto 749 de 2020.

Lo anterior aplica también para los vehículos de transporte público del SITP Provisional. Se podrán movilizar sin restricción por toda la ciudad.

Le puede interesar: Habitantes del norte de Bogotá piden medidas de seguridad tras robo masivo en apartamentos

Entre tanto, para los taxis y los vehículos de servicio público especial sí continua la restricción de acuerdo al último dígito de la placa entre las 5:30 a. m. y las 9:00 p. m de lunes a sábado.

Por su parte, el transporte de carga continuará con la restricción de circulación para los camiones de más de 20 años entre las 6:00 a.m. y la 8:00 a.m. y la 5:00 p.m. y las 8:00 p.m. de lunes a viernes. Los sábados la restricción es rotativa de 5:00 a.m. a 9:00 p.m., de acuerdo con el último dígito de la placa.

Pico y cédula

Desde el pasado martes 16 de junio rige en Bogotá la medida de pico y cédula para diligencias bancarias, compras, pagos de servicios y trámites notariales. Para esta semana que inicia la restricción será de la siguiente manera.

Junio 23: 1, 3, 5, 7, 9

1, 3, 5, 7, 9 Junio 24: 2, 4, 6, 8, 0

2, 4, 6, 8, 0 Junio 25: 1, 3, 5, 7, 9

1, 3, 5, 7, 9 Junio 26: 2, 4, 6, 8, 0

2, 4, 6, 8, 0 Junio 27: 1, 3, 5, 7, 9

1, 3, 5, 7, 9 Junio 28: 2, 4, 6, 8, 0

Lea también: Mujeres trans denuncian agresiones de la Policía en el centro de Bogotá

Cabe recordar que el pico y cédula no aplica para las personas que deban ir a trabajar en alguna de las 43 excepciones establecidas.