Así será la jornada de posesión del alcalde electo Carlos Fernando Galán

Carlos Fernando Galán asumirá este lunes como nuevo Alcalde Mayor de Bogotá, en una ceremonia que se llevará a cabo en la plaza de Bolívar, en pleno centro de la capital.

Durante el evento estará acompañado de su esposa, la abogada Carolina Deik, junto a sus dos hijos, Julieta y Juan Pablo, y su mamá, Gloria Pachón de Galán.

Cabe resaltar que durante este acto de posesión asistirán invitados nacionales e internacionales, integrantes que conformarán su Gabinete Distrital, funcionarios y colaboradores, amigos y familiares, y medios de comunicación.

La jornada comenzará a la 10:30 a.m. con la ceremonia de posesión, que contará con la música de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la recepción que se ofrecerá en la Alcaldía Mayor de Bogotá, y posteriormente, la instalación de la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá en el Cabildo Distrital, a las 3:00 p.m.

A un día de su posesión, el mandatario expresó su compromiso por trabajar por la capital. “Bogotá es mi pasión. No solamente es la ciudad donde nací y he vivido la mayor parte de mi vida, sino que gracias al camino político que decidí recorrer, he podido ser testigo de las alegrías, los anhelos, los miedos, las tristezas y las luchas de sus ciudadanos”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que “la he estudiado incansablemente y jamás me cansaré de trabajar para ella. Sueño con poder hacer de esta, la ciudad en que todos quisiéramos vivir: una ciudad líder para el mundo, donde podamos prosperar y tener tranquilidad, juntos”.

Carlos Fernando Galán, en las últimas horas, realizó las que serían sus últimos tres nombramientos para completar su gabinete, por una parte designó a Orlando Molano como director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y su principal responsabilidad será asegurar que las obras de la capital se contraten con transparencia, avancen eficientemente y se entreguen puntualmente.

A este nombramiento se suma Consuelo Ordóñez, quien asumirá el cargo de directora en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Ordóñez deberá implementar un nuevo esquema integral de aseo, donde se privilegie la economía circular y se garantice la protección y dignificación de los recicladores de oficio.

Finalmente designó a Daniel García como director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), García deberá garantizar que los y las bogotanas tengan acceso a los mejores escenarios de encuentro para el esparcimiento, la actividad física y la práctica deportiva.