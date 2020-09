Así será la nueva operación de la Terminal Salitre en Bogotá

Tras más de cinco meses operando únicamente para personas excepcionadas, las terminales de transporte de Bogotá reabren sus puertas con todos los protocolos para garantizar un viaje seguro y libre de Covid.

Se estima que con esta reapertura saldrán en promedio diario 14.100 pasajeros en 1.220 vehículos. Comparado con el año 2019 un día normal se registraba la salida de 28.300 pasajeros en 3.060 vehículos.

Así las cosas, se reactivarán 30.000 empleos directos, entre conductores, auxiliares, taquilleros y administrativos y 1.200 empleos en el sector comercio.

“Estoy muy feliz porque llevaba mucho tiempo de no viajar, hoy para Ipiales a visitar a mi mamá vi con mis hijas, vamos a estar unos días y nos devolvemos (...) hacia falta, se siente uno en libertad”, aseguró Nubia Fonseca.

Los viajeros deberán llegar a las instalaciones una hora antes para segur el protocolo de bioseguridad, deberán tener su tiquete comprado o la reserva. Los pasajeros que no cumplas con los protocolos como llevar de manera obligatoria el tapabocas no podrá viajar.

“Voy a Medellín a trabajar, me salió estos días un trabajo entonces aprovechar porque la verdad la situación no es fácil, me voy con mi hija (...) hasta el momento todo ha estado bien, las medidas y todo, esperemos que todo vuelva a la normalidad rápido”, indicó otro usuario.

Nuevas Medidas

No hablar por teléfono durante el viaje

No consumir alimentos

No llevar cobijas, ni almohadas

Evitar viajar con mascotas

No llevar mucho equipaje

Si en un despacho viajan personas del mismo núcleo familiar el aforo mínimo podría sobre pasar el 50%.

El horario de La Terminal será solo de 6:00a.m a 10:00p.m

“Viajaba ya desde hace unos días pero yo solo, ahora voy a poder viajar con mi familia, vamos a ir a visitar a nuestros familiares que se encuentran en Cali”, dijo Efrain Ruíz.