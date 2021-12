Son las 6:00 de la tarde de un viernes y la calle 51 con Séptima de Bogotá está a reventar. Es zona de rumba, de gastrobares, y discotecas. Entré a varios de ellos, no fue necesario mostrar el carné de vacunación.

“¿Si no tengo el carné puedo entrar?” (Sí claro)

Esta fue la respuesta recurrente de cada uno de los establecimientos nocturnos visitados.

Ya estando dentro, los carteles de mantener la distancia de dos metros, de uso de tapabocas, y otros letreros son evidentes; igual de evidente es el hecho de que nada de esto se cumple cuando se está de rumba. Conversamos con el administrador de uno de los negocios y dijo que “a veces es bastante complicado, porque una vez la gente tiene un poquito de licor encima es difícil exigirle que se ponga el tapabocas, o mantenga la distancia”.

En la mesa de al lado estaban alrededor de siete personas, todos juntos bailando, todos compartiendo de la misma botella. Estar de rumba en tiempos de pandemia, es semejante a los tiempos en que no la había. Conversé con varias jóvenes, estaban en el baño, y estaban sin tapabocas.

“Digamos que no ha cambiado mucho la rumba, es lo mismo de antes, no hay distanciamiento, o sea, es normal, como si nada hubiese pasado”, comentó una de ellas.

Otra agregó “realmente no veo ningún cambio, uno entra acá y es como si nada hubiera pasado. Ya uno entra a estos lugares sin tapabocas, creo que de hecho la única precaución es estar vacunado, y ya”.

Unas horas antes de hacer el recorrido por estos sitios nocturnos estuve en diferentes restaurantes ubicados en Chapinero. En su mayoría, en estos lugares sí piden el carné, sin embargo, en muchos de ellos ni siquiera es necesario abrirlo.

“No hay problema, tranquila no lo abra”, dijo una de las colaboradoras del restaurante durante mi intento por abrir el carné.

“¿Y cómo saben que este carné me corresponde? Con la cédula, pero digamos que no es necesario”, agregó.

Al preguntar sobre las razones por las que no hay una validación entre el carné de vacunación que presenta una persona y su cédula, uno de los encargados de esta labor, dijo lo siguiente:

“Con todo respeto, pero si usted me engaña a mí, se engaña así misma”.

Y en los pocos restaurantes donde no piden el carné, la razón es esta:

“Es que muchos de los clientes se enojan cuando les pedimos que nos muestren el carné, así que, para evitar enfrentamientos, optamos por no pedirlo”, comentó el administrador de un lugar.

Una vez adentro, una vez consumiendo los alimentos y después de haberlos consumidos la tendencia es quedarse sin el tapabocas puesto.

“Lo hacemos porque estamos con nuestra familia, o la gente de nuestro círculo. Y la verdad, es que no nos sentimos inseguros quedarnos sin el tapabocas”, dijo una comensal.

Para el epidemiólogo y profesor de la Universidad Javeriana, Oscar Díaz, es importante la exigencia del carné de vacunación.

“Se convierte en una medida necesaria, porque si bien la vacunación no es obligatoria, y no debe ser obligatoria, pues se ha vuelto un acuerdo social y como sociedad hemos decidido que es importante que no solo cumplamos con las medidas de protección, sino que medidas adicionales como el acceso al plan de vacunación empiezan a convertirse en un condicionamiento para ver cómo nos relacionamos como seres humanos”, manifestó.

Y agregó que “en esta medida el solicitar el carné de vacunación en este momento, si bien es una medida impositiva, no busca convertir en obligatoriedad la vacunación, pero sí en obligatoriedad el porte del carné para asistir a este tipo de lugares y eventos que son donde se genera el mayor riesgo de dispersión del virus”.

El profesor Luís Jorge Herrera, epidemiólogo, director de investigaciones de Medicina de la Universidad de los Andes, recordó lo necesario de continuar cumpliendo con los protocolos de bioseguridad:

“Las personas que asisten a restaurantes, sitios de comidas rápidas, o gastrobares, es importante que conserven varias medidas: Se puede sentar el núcleo familiar o convivientes en una misma mesa, no es necesario el uso de tapabocas si son convivientes; si no lo son, se recomienda el uso de tapabocas. Debe haber distancia entre las mesas; usualmente se flexibilizan las medidas y esto no es bueno”, indicó.

Y precisó que estos lugares deben tener “medidores de CO2, si sobrepasan las 700 partes por millón ya genera un nivel de alerta”.

Así va la exigencia de carné de vacunación y de los protocolos de bioseguridad en diferentes establecimientos públicos de Bogotá.