Asonada contra CAI al suroccidente de Bogotá dejó dos uniformados heridos

Denuncia de abuso sexual

El caso de este presumo abuso sexual contra una niña de 11 años se conoció a finales de noviembre.

Según el relato de la madre de la víctima, el presunto responsable habría sobornando a un policía para que lo dejara escapar.

Lea más: Ciclovía nocturna en Bogotá: Conozca los cierres viales para este jueves

"Él sigue libre, como si nada hubiera pasado. Desde que hice la denuncia, he recibido amenazas. Me dicen que si no me quedo callada, me atenga a las consecuencias", denunció la mamá de la niña.

En cuanto a las investigaciones del caso, la mujer asegura que han avanzado de manera adecuada y pide justicia por su hija.