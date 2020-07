En las últimas horas, habitantes de Fontibón ingresaron al cementerio ubicado en esta zona de la ciudad, con palos y piedras. Algunas personas vandalizaron el horno crematorio que funciona allí.

De acuerdo a varios vecinos del sector, se cansaron de los malos olores y afectaciones que están sufriendo por el funcionamiento en plena pandemia.

“Este olor definitivamente nos tiene intoxicados, las ventanas siempre tienen que estar cerradas por tanto olor, algunos residentes lamentablemente se tomaron las vías de hecho. Es triste, pero procedieron a romper los vidrios de la funerarias y de la capilla dejando su voz de protesta porque no estamos de acuerdo con que esto funcione, desde hace cuatro años estamos exigiendo, hoy en medio de esta pandemia pues peor, no es lo correcto, pero no tenían como más protestar”, señaló uno de los vecinos de la zona.

Además, los vecinos alertaron que actualmente el cementerio ubicado en el barrio La Cabaña está semana ha venido funcionando de manera excesiva. "Ha teñido servicios o uso continuó que genera humo, empieza a caer ceniza, Barrios como el triunfo, Versalles, Atahualpa, entre otros”, advirtieron.

“Se están dañando las plantas, el comercio ha tenido que cerrar, eso no lo aguantamos más (...) nos han dicho que van a suspender el servicio del horno y revisar que está pasando pero no es algo confirmado, partiendo de ahí el alcalde local nos dijo hacer una mesa de trabajo con las entidades, ya que nos enteramos que la orden de la Secretaría de Salud era si o si utilizar el servicio porque tenían muchos cuerpos acumulados”, indicaron.