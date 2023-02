Atentado a Club El Nogal: dos décadas de uno de los hechos más violentos en Colombia

Amparo Ortega cuenta su historia como sobreviviente

Amparo Ortega Univio es una de las sobrevivientes del atentado ocurrido hace 20 años en el Club El Nogal. Trabajaba como mesera. Justo en el momento de la explosión, servía unas bebidas para la mesa 19: dos cervezas, dos gaseosas, y dos jugos de mandarina.

“El diagnóstico que me dieron fue que tenía siete costillas fracturadas, que el hígado había sangrado y que los pulmones habían quedado como si hubiera fumado durante toda mi vida. Y yo nunca he fumado, y nunca he tomado. Entonces, eso fue del humo que entró en mis pulmones”, comentó.

Cuenta que un mes de incapacidad le dieron por las heridas; y luego, acetaminofén para soportar los dolores de espalda y el vértigo que le surgió, y que según le decían en cada consulta, no eran como consecuencia de aquella explosión.

“Yo trabajaba con muchísimo dolor, porque me dolía mucho mi espalda, tenía demasiado dolor. Y pues, iba a la ARL y me mandaba para la EPS. Mi ARL solo me daba acetaminofén, porque según ellos todo lo que me pasaba no era como consecuencia de la bomba, me decían que eso no estaba en el diagnóstico”, indicó.

Agregó que “Yo quedé con mucho vértigo, se los hice saber y me dijeron que eso no tenía nada que ver con la bomba”.

Y por el vértigo, un día, estando en casa se cayó.

“Por el vértigo que me dio me caí de las escaleras, me llevaron al hospital y resulté con lesiones en la espalda; me iban a operar, pero al final me mandaron un corsé el cual valía 450 mil pesos y me tocaba comprarlo porque la ARL decía que eso no fue por la bomba, que eso ocurrió en mi casa, que el vértigo no dio por la bomba. Entonces con la ayuda de compañeros del club y mi familia me tocó comprar el corsé. Duré dos años y medio trabajando con eso puesto”.

A este problema de salud se sumaron otros y otros más. Hoy que tiene 61 años, le dicen que es por causa de la edad. Amparo Ortega Univio manifiesta que, tras ese atentado, se ha sentido abandonada y que la única ayuda recibida en estos 20 años fueron dos salarios mínimos correspondientes a aquella época.

“Todas las secuelas que tengo, todo lo que he sufrido, según la ARL no es como consecuencia de la bomba. Mi espalda y mis caderas me duelen terriblemente. La EPS una vez me mandó a la Clínica del Dolor donde me ponían 24 inyecciones cada 8 días. Estoy así desde hace mucho tiempo, pero según ellos no es por la bomba, y ahora me dicen que es por la edad y por malas posturas”, dijo.

Añadió que “me siento abandonada y así se sienten muchos compañeros que estuvieron allí, que vivieron ese infierno de oscuridad, de humo, de ruidos, de gritos. Nunca nos han dado un peso, nunca nos han reconocido. Recién ocurrió el hecho la red de Solidaridad me dio $620.000, que para ese entonces eran dos salarios mínimos, eso es lo único que he recibido en 20 años”.

Amparo relata que en aquel tiempo le pidieron un millón de pesos para que un abogado ejerciera como defensor de sus derechos como víctima, pero no logró reunir ese dinero. Cuenta también que la Unidad de Víctimas nunca la reconoció como tal. El caso de Amparo, solo es uno entre tantos.

Por Herlency Gutiérrez y Javier Jules