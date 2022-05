Atracan a acordeonero ‘Koty’ Araújo al interior de un taxi en Bogotá

La delincuencia sorprendió la madrugada de este sábado 21 de mayo a un joven acordeonero, quien tras salir de trabajar de un reconocido bar en el sector de la calle 85 en Bogotá, fue despojado de sus pertenencias al interior de un taxi que tomó rumbo a su casa, incluyendo sus dos acordeones, herramientas fundamentales para su sustento y el de su familia.

“Yo terminé la presentación en Matildelina bar y solicité por aplicación un servicio de transporte pero no cargaba ninguna carrera, entonces me dio confianza ver a la gente coger taxi en la calle y me decidí a tomar uno de ellos con rumbo a mi casa en Kennedy Central”, afirmó ‘Koty’ Araújo, quien es oriundo de San Diego, departamento del Cesar.

Lea también: Este es el cartel de las mujeres que escopolaminan a hombres en bares de Bogotá, según la Policía

El joven artista aseguró que el conductor del taxi le preguntó qué ruta prefería que tomaran, a la que este le sugirió “bajar a la Avenida Caracas, llegar hasta la 53, cruzar la carrera 30, bajar por la 50, tomar la calle 26 y salir a la Avenida Boyacá”, pero señala que este, luego cumplir con la mayoría de la ruta indicada, y al llegar a la calle 26, realizó un desvío para finalmente cometer el hurto.

“Llegamos a una parte en la calle 26 donde habían unas cintas amarillas que señalaban ‘no pase’, por lo que el supuesto taxista sugirió tomar un atajo por un barrio que queda cerca al CAI de La Esmeralda, pero allí frenó en seco y, de inmediato, se subieron dos tipos en la parte de atrás del carro con puñal cada uno y el conductor también sacó el suyo para amenazarme”, relata el acordeonero Araújo.

Lea también: Recompensa de $20 millones por autores del crimen de Dj Chela

La víctima narra que los delincuentes lo despojaron de todas sus pertenencias, entre ellas sus dos acordeones, avaluados en $12 millones de pesos aproximadamente, su teléfono celular, dinero y que incluso le quitaron hasta los zapatos, teniendo que caminar descalzo por varios minutos hasta el CAI para reportar el hecho, pero allí le indicaron que debía instaurar la denuncia al otro día.

El afectado reportó formalmente el hecho ante la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Kennedy, señalando que el vehículo estaba identificado con la placa VDI 341, la cual alcanzó a identificar una vez lo delincuentes lo abandonaron hacia las 3:30 a.m.

También lea: Muerte de joven en Baum Festival habría sido por consumo de sustancias psicoactivas

El hecho tiene muy preocupado al joven artista, pues ahora, sumado al shock que le causó el lamentable hecho, lo invade la incertidumbre de no saber cómo podrá recuperar su instrumento de trabajo.