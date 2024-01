Atracan a campeona mundial de patinaje Luna Shaloom Vargas en la localidad de Engativá

La deportista Luna Shalom Vargas, campeona mundial de patinaje, le contó a RCN Radio cómo dos falsos médicos deportólogos se ganaron su confianza, mientras entrenaba en la mañana de este viernes 19 de enero, cerca al centro comercial DiverPlaza.

La mujer fue abordada por estos sujetos quienes elogiaron sus logros deportivos, uno de ellos le ofreció sus servicios médicos y de repente se fue, y el otro hombre sacó su arma de fuego y le robó su bicicleta avaluada en más de 10 millones de pesos.

“Sacó una pistola, no me hizo nada, no me tumbó no me agredió y cogió la bicicleta y se fue y se perdió por las cuadras del barrio, eso fue más o menos a las 10 a.m. en la localidad de Engativá”, dijo Luna Vargas.

Los hechos se registraron cuando los deportista se dirigía hacia su lugar de residencia. “Se me acerca un señor vestido de ciclista y no sospeché nada y luego me pregunta sobre mi vida y luego me ofrece servicios médicos. Jamás sospeché. Pero luego, llega otro sujeto que era su acompañante, él se va, y me deja con el, me hace la charla y me pide que le deje alzar mi bicicleta y, posteriormente saca el arma’, relató.

Este caso se suma también al robo de 16 camionetas de la Unidad Nacional de Protección, que se registró en la madrugada de este viernes 19 de enero.

Durante cuatro horas, los delincuentes encontraron las llaves de los vehículos, las cuales no estaban permitidas tener en el mismo patio taller.

"Curiosamente las llaves estaban en el lote. Varios tenían armas de largo alcance pero los demás tenían revolver. En este momento, no tenemos los videos de las cámaras de seguridad. Uno de los vigilantes se pudo soltar, porque quedó mal amarrado y logró comunicarse con nosotros", dijo Carlos Cortés, representante legal de Security Rent.

Estos vehículos avaluados en más de 8.000 millones de pesos iban ser destinados para jueces de la JEP y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Como ya se recuperó una parte, las pérdidas se calculan en 3.000 millones de pesos.

"Fue una operación muy bien montada. El espejo o cámaras de seguridad, fue apagado, hecho que ya está en investigación. Sin embargo, hemos sido atacados con demandas falsas, con facturas falsas y con embargos de los carros, tratando desestabilizarnos en la UNP , vamos a cumplir con el contrato", expresó.