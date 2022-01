Atropellan a niña de la comunidad embera asentada en el Parque Nacional

En la tarde de este jueves un siniestro vial dejó herida a una menor de edad perteneciente a la comunidad embera asentada en el Parque Nacional.

El accidente se presentó en la calle 37 con 19, localidad de Santa Fe, cuando un conductora que transitaba por la vía atropelló a la niña de 4 años. Según testimonios de Miguel Ángel, uno de los líderes de la comunidad, la pequeña se habría soltado de la mano de su mamá y cruzó la calle con rapidez, ocasionando que el conductor no alcanzara a frenar. No obstante, las lesiones de la niña resultaron ser menores debido a que el vehículo no transitaba a alta velocidad.

La situación fue atendida por emergencias para prestar atención médica a la menor, quien según los paramédicos, resultó con una lesión en la muñeca. A su vez, la niña permanece consciente y será trasladada a un centro médico.

"Como solución, la familia está pidiendo un millón de pesos para solucionar el atropello para no pasar el caso a la Fiscalía (...) Hasta que no resuelvan el vehículo se queda aquí", contó al respecto Miguel Ángel, quien en compañía de los demás integrantes de la comunidad custodiaban el vehículo para que no fuera trasladado.

Sin embargo, unidades de tránsito llegaron con una grúa para hacer el proceso de inmovilización del vehículo y continuar con el proceso bajo vigilancia de la Fiscalía, aunque se dejó en claro que la comunidad indígena no recibirá el dinero al ser un acuerdo ilegal.