[Audio] Familia denuncia que le pidieron dinero por una cama de UCI en Bogotá

Un millón trescientos mil pesos cobraron intermediarios para supuestamente ayudar a conseguir un cupo en una unidad de cuidado intensivo (UCI) a personas cuyo familiar fue remitido a estas instalaciones. Autoridades piden que se interpongan las denuncias correspondientes y que eviten acceder a estos ofrecimientos.

El pasado martes 5 de enero en urgencias del hospital Mario Gaitán Yanguas, del municipio de Soacha, fue recibido un paciente diabético y con dificultades para respirar.

Claudia, como pidió ser identificada, recuerda que luego de la recepción en urgencias, se les informó que su familiar debía ser remitido a una UCI en Bogotá, porque en el hospital no contaban con una.

Aunque les indicaron que iniciarían el trámite con la EPS, asegura Claudia, “en la parte administrativa nos dijeron que para poder ubicar una UCI se necesitaba o bien palancas o bien ‘ayuditas’ para poderla conseguir lo más rápido posible”.

Mientras esperaban que se hiciera efectiva la remisión del paciente recibieron una llamada en la que les explicaban con mayor detalle que debían hacer un pago si querían un traslado oportuno.

En la comunicación, que quedó grabada, se escucha la voz de un hombre intentando justificar el cobro.

“Estas son vainas de adentro, si me entiende. Todos son movimientos yo tengo que hacer movimientos y yo no me estoy ganando nada y quiero ganar nada porque a mí me interesa la vida de las personas”, se escucha en la grabación.

En otra llamada que, asegura la familia del paciente, hicieron desde el propio hospital les indicaron que ya habían encontrado en Bogotá una cama UCI disponible. Para hacer el traslado debían pagar 500.000 pesos, y por la gestión, 800.000 pesos más.

En esta ocasión es una mujer la que habla: “Ellos cobran 500 más la hora de lo que se demoren de aquí sacándolo y entregándolo. Más o menos le redondeo 800.000 pesos; apenas confirmen, ellos buscan donde lo van a meter, el traslado de él es más o menos una hora y allá es otra hora para la apertura de la historia y que lo ingresen de una vez a UCI”.

El primer pago se debía hacer cuando llegara la ambulancia a recoger el paciente. El resto antes de ingresar al hospital en donde estaba disponible la Unidad de Cuidado Intensivo.

“Todo depende de lo que usted me diga, sí o no, para saber a dónde lo mando”, agrega la mujer de la segunda llamada.

Finalmente, y a pesar de la presión de saber que se trataba de la salud de un ser querido, no accedieron al pago.