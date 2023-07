Aumentan casos de muertes por accidentes de tránsito en Bogotá

La Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá confirmó que se han registrado 120 casos de fatalidad por accidentes de tránsito en lo corrido del año. Según las autoridades, el exceso de velocidad es uno de los factores que más muertes ha causado en los accidentes registrados en la capital.

"Tenemos una cifra preocupante de lesionados y fallecidos por accidentes de tránsito en Bogotá, en donde los más afectados son los motociclistas. Aumentó con 20 fallecidos más, con referencia al año anterior, en las vías de la capital. Además, teníamos más de 3.906 lesionados y a la fecha hay más de 4.200", dijo el teniente coronel, Wilson Barrios, comandante de Tránsito de Bogotá.

Cabe resaltar que a nivel nacional, se han reportado más de 3.500 muertes por accidentes de tránsito en este 2023. Lo que indica que aproximadamente 19 personas han fallecido a diario en el país.

Las autoridades han implementado campañas con simulaciones de fuertes accidentes de tránsito en las principales vías del país, con el fin de generar conciencia en la ciudadanía a la hora de conducir, sumando a las recomendaciones de bajar el exceso de velocidad, respetar las normas de tránsito, no manejar en zig zag en medio de los vehículos y no conducir bajo los efectos del alcohol.

Desfile Militar

El Ministerio de Defensa, en articulación con la Secretaría de Movilidad en Bogotá, anunció los cierres viales previo y durante el tradicional Desfile Militar y Policial del 20 de julio.

El recorrido del desfile de este año será similar al de 2022. Se iniciará en la avenida Boyacá desde la Calle 153 hasta la Calle 127 y, el cierre vial se hará por la avenida Boyacá entre las calles 170 y 116.

El cierre previo en el que se realizarán los ensayos del tradicional desfile será este 16 y 18 de julio entre las 10:00 m y 4:00 am. El próximo 20 de julio el cierre se hará desde las 5:00 am hasta las 2:00 pm para el cierre oficial.