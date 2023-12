Autoridades confirmaron la muerte de un niño de cuatro años que cayó a una alcantarilla en Bosa

Una tragedia embarga a una familia en el barrio Jazmín, de la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, luego de que un niño de cuatro años perdiera la vida tras caer en una alcantarilla que estaba destapada.

El lamentable hecho se registró hacia la 1:00 de la tarde de este lunes cuando el niño estaba en compañía de su abuela, Liliana Heredia, quien en diálogo con Noticias RCN, contó que su nieto intentó coger un juguete que estaba cerca de la alcantarilla.

“Íbamos pasando y el niño vio una máscara, yo le dije que no la cogiera. Me agaché a amarrarle el zapato a la niña, cuando me dijo que el niño se había caído en el hueco. Yo creí que era pequeño y no grande; cuando intentaron sacarlo ya el agua se lo había llevado”, relató la abuela del menor.

A raíz de esta situación, la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá emitió un comunicado lamentando lo ocurrido y pidió celeridad en las investigaciones.

“Luego del aviso de la ciudadanía de los hechos, los organismos de emergencia del Distrito activaron los protocolos de búsqueda y rescate. Lamentablemente el menor fue hallado sin signos vitales en uno de los canales de la planta de aguas residuales de la empresa. Al parecer, la corriente de agua habría conducido al menor hasta ese punto”, dijeron.

El Distrito confirmó que todo se hizo en el menor tiempo posible, pero el desenlace fue fatídico.

“A la 1:29 p.m. el cuerpo de Bomberos recibió el reporte del accidente; a la 1:41 p.m, llegaron al sitio de la tragedia: luego a las 3:26 p.m. hallaron el cuerpo sin vida del menor en la Estación de Bombeo Gibraltar; y tras la llegada del personal del CTI de la Fiscalía, el cuerpo fue rescatado y entregado a las 7:24 p.m.”, agregaron en el comunicado.

La empresa de servicio público solicitó que se tomen las acciones necesarias para esclarecer los hechos y dar claridad a la familia sobre lo ocurrido, por lo que las autoridades competentes ya se encuentran frente a la investigación del caso.

Por otro lado, la Secretaría de Integración Social ha ofrecido un acompañamiento a la familia, y cubrirá las exequias del niño.