Luego de confirmarse la llegada de la variante Ómicron del covid-19 en Latinoamérica, el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, aseguró que la ciudad está lista para recibir estos nuevos linajes, por lo que se continuará con la toma de muestras para identificar si este virus se encuentra ya en la capital colombiana.

Lo anterior, teniendo en cuenta que tiene el aeropuerto El Dorado es el más transitado del país; además, a partir de este viernes 3 de diciembre, habrá 67 y no 43 puestos de vacunación.

“Bogotá está preparada para una eventual llegada de nuevas variantes o de cepas, la variante Ómicron, que en estos momentos apenas es una presa, ya se detecto en Brasil en Latinoamérica y probablemente va a llegar. Nuevamente, como con los otros linajes del virus, todas terminan pasando por todas partes, por qué, en un mundo globalizado, esto es casi imposible que no llegue, la mejor metodología es la vacuna, los niveles de vacunación que hoy tenemos y el utilizar el tapabocas como lo estamos haciendo”, dijo Gómez.

El funcionario manifestó que así como todas las variantes, lo más probable es que ésta terminé pasando por todas las partes del mundo y la única manera de prevenirlo es con la vacunación, que aunque no evita el contagio del virus, se espera prevenga los casos graves.

“¿Las vacunas prevendrán la trasmisión de Ómicron?, probablemente no, como no previenen la trasmisión de Delta, lo que esperamos es que prevengan los casos graves, el nivel de información y la rapidez con que se produce lleva a que se difundan muchas versiones que todavía no están confirmadas", resaltó el funcionario de la salud.

Según Gómez, faltan un millón ochocientas mil personas por empezar su esquema de vacunación contra el covid-19, además, hay casi medio millón de personas pendientes de segundas dosis y se aplican terceras dosis para mayores de 18 años que tienen cuatro meses después de su segunda dosis.

Aquí puede consultar los nuevos puntos de inmunización: http://www.saludcapital.gov.co/PublishingImages/Campanas_S/covid/Reto_90.pdf