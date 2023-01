Autoridades encontraron un cuerpo flotando en caño de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó el hallazgo del cuerpo de un hombre flotando sobre el caño Cundinamarca, en el sector de Porvenir en el sur de la ciudad.

Tras las inspecciones de levantamiento del cuerpo, se evidenció que la víctima no presentaba signos de violencia. No obstante, las autoridades investigan si se trata o no de un homicidio.

“Siendo aproximadamente las 10:10 horas, la comunidad informa de un cuerpo hallado en inmersión en el caño de Cundinamarca. Bomberos realizan la extracción del cuerpo, este al parecer no presenta signos de violencia”, señalaron.

Con relación a la identidad del hombre, uniformados de la Policía de Bogotá indicaron que ya un familiar lo reconoció con el nombre de Bayardo Umaña, quien al parecer presentaba problemas de salud mental.

Los familiares también señalaron que Umaña había desaparecido varias veces y que precisamente la última vez no llegó a su casa, por lo cual hicieron unos carteles anunciando su búsqueda en las comunidades aledañas.

Frente al hecho, las autoridades manejan la hipótesis que al parecer por su salud mental él hombre habría caído y se habría enredado en una zanja. Asimismo, mediante videos de cámaras de seguridad y vecinos en el sector, las autoridades investigan si se trata o no de un homicidio.

Cabe mencionar, que en lo corrido del mes de enero del 2023, ha sido reportado el hallazgo de cuatro cuerpos, de los cuales uno de ellos tenía signos de violencia y otro habría sido encontrado envuelto en un colchón.

Las víctimas han sido encontradas en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Chapinero y Bosa, según reportó la Policía.

