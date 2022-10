Autoridades ya tienen listo dispositivo de seguridad para celebración de Halloween

La Policía de Bogotá aseguró que ya está listo el dispositivo de seguridad para la celebración del Día de los Niños o Halloween. El coronel Edwin Chavarro, de la Policía de Bogotá, señaló que "se ha puesto en marcha la campaña denominada ‘Que nadie te quite la magia de ser niño, caravanas del dulce’”, para garantizar la seguridad de los menores el próximo 31 de octubre.

El oficial agregó que, "especialmente en el sector de San Victorino, vamos a reforzar el pie de fuerza, con actividades de requisa y solicitud de antecedentes. También tendremos campañas de prevención para concientizar a todos los padres que son los responsables de los niños”.

“Estamos esperando el día 30 y 31 de octubre bastante afluencia y que vayan los niños a los centros comerciales, parques, plazas, o lugares que hayan eventos”, mencionó.

Le puede interesar: Fuerte discusión entre alcaldesa de Bogotá y ministra de Ambiente sobre la Región Metropolitana

Por su parte, el gerente del Centro Comercial Gran San, William Vergara, destacó que en la zona también se adelantan estrategias para proteger a los menores durante la fiesta de Halloween.

“Hay que tener en cuenta que esta clase de fiestas aumentan la actividad comercial y aglomeraciones de niños y jóvenes en nuestras instalaciones. Por ello se deben tener en cuenta las recomendaciones y que los adultos responsables estén pendientes de sus menores”, señaló.

El coronel Edwin Chavarro recomendó a los padres de familia que “siempre estén pendiente de sus hijos y si se llegan a perder, que busquen un policía para que también los pueda apoyar o llamar al número 123”.

Más información: Pilas al trancón: habrá importantes cierres en Avenida 68 por construcción de carriles mixtos

“Es necesario que los niños no vayan a aceptar invitaciones de cualquier desconocido, si los van a llevar a un baño tienen que acompañarlos, que no los dejen solos y por último, si van a recibir muchos dulces, verifiquen que no estén adulterados”, agregó.

Entre tanto, William Vergara dijo que el “Gran San se prepara para recibirlos con las recomendaciones de seguridad y que puedan disfrutar de las actividades de recreación y sano esparcimiento”, agregaron.

“Se realizarán acompañamientos y charlas de recomendaciones, con el objetivo de garantizar espacios seguros y experiencias agradables para todas las familias”, mencionaron.

“Buscamos que los niños, niñas y adolescentes, disfruten de un día lleno de diversión y alegría, dentro de todas las medidas de seguridad para garantizar la tranquilidad y convivencia”, destacaron las autoridades.