Avanza cacerolazo en el centro de Bogotá: Habitantes piden ayudas

En la mañana de este martes, cerca de 50 personas protestaron en el centro de Bogotá en el barrio Belén para pedir al Distrito que se les brinde ayudas para afrontar el aislamiento obligatorio.

Según los manifestantes, a la zona no han llegado las ayudas que aparentemente se han entregado por parte de la Alcaldía de Bogotá. “Han entregado ayudas en el sector, pero no en la cuadra de nosotros. No nos han llegado las ayudas, en esa zona de la carrera cuarta y tercera, esta es la segunda vez que se hace este cacerolazo", sostuvo una manifestante.

“Pedimos que no nos dejen en el limbo como si no existiéramos, hay personas vulnerables, hay ancianos, hay niños y la mayoría de la personas de esta cuadra trabaja con lo que se haga día a día, pero por supuesto muchos no han podido hacerlo, por todo esto que está pasando”, dijo Catalina Cabra.

Por su parte, otra de las personas que participó en este cacerolazo dijo que: “Somos más de 50 personas afectadas, estamos pidiendo los apoyos, nada más (...) a nosotros no nos han llegado, ya repartieron en varias zonas y aquí no, pasan como si no existiríamos y nosotros también necesitamos ayudas”.