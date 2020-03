Avanza el pico y cédula en estaciones de Transmilenio de Soacha

Las autoridades implementaron controles en las estaciones de Transmilenio de Soacha, para hacer efectivo el cumplimiento del pico y cédula en este municipio de Cundinamarca.

La particular situación fue tomada como medida de refuerzo al aislamiento obligatorio, decretado por la Presidencia de la República, y busca disminuir el fluido de público y las posibilidades de contagio por Covid-19, ante la aglomeración excesiva de personas.

Sin embargo, la medida aunque ha sido respetada por la mayoría, aún deja inconvenientes sobre todo para se dirigen a trabajar temprano pero que su turno de ingreso es después de las 9 a.m.

"Mi cédula termina en nueve y puedo entrar a las 9 a.m. pero en la empresa donde trabajo no entienden eso", señaló uno de los usuarios que esperaba su turno para ingresar y que ya tenía dos horas de retraso para ingresar a su labor.

Otra de las quejas que también se recibió, por parte de los usuarios del transporte público en ese municipio, fue el sobrecosto de pasajes de buses o colectivos.

"Normalmente tomaba un bus para llegar a Transmilenio y me costaba $1500, hoy están cobrando entre $3000 y $3500", señaló una usuaria.

En relación a las estaciones de Transmilenio en la ciudad de Bogotá, donde aún se presentan inconvenientes por el exceso de usuarios, los pasajeros piden se implementen medidas similares a esa del pico y cédula o al menos se implemente la presencia de policías para que controlen el flujo de personal.

Cabe recordar que en esta primera semana las personas cuyo número de cédula termine en 0 y 1 solo podrán ingresar a las estaciones desde las 4:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. Los números dos y tres harán lo mismo en el horario de 5:00 a.m. a 6:00 a.m.

Estos número serán rotados por semana, de tal forma que la medida sea lo las equitativa posible.