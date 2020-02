Baja calidad en servicio de energía es percepción: Enel-Codensa

No cesa el debate por el posible desmonte de los subsidios de energía.

La empresa Enel-Codensa reveló los resultados financieros obtenidos por la compañía, en el que también se evidencia la calidad del servicio de energía otorgado a los clientes durante el 2019.

El informe señala que las familias ubicadas en Bogotá y Cundinamarca, zona donde presta el servicio la compañía, estuvieron 820 minutos sin energía el año anterior; mientras que en el 2018 fueron 870 minutos sin el servicio.

Además, en promedio cada cliente sufrió alrededor de 11 interrupciones de energía el año anterior, mientras que en 2018 se registraron 14 interrupciones, según el informe presentado por la compañía.

"Lo que no podemos decir es que hay una percepción generalizada de que 3,6 millones de clientes hoy tiene mala percepción de calidad en servicio, yo creo que eso no es así, entiendo que Condensa tiene una buena calidad del servicio, pero no podemos negar que existen puntos de la ciudad que pueden tener esta sensibilidad y que estamos trabajando en ella", señaló Lucio Rubio, presidente de Enel Colombia.

El alto directivo aseveró que este año la empresa invertirá más de 300 mil millones de pesos en el mejoramiento de redes y subestaciones, los trabajos se concentrarán en las localidades dónde se han registrado un mayor número de quejas, es el caso de Usaquén, Suba y Chapinero.

"En esos puntos es donde estamos volcando toda la actividad de la compañía, para superar los problemas, los puntos están claramente identificados tenemos planes específicos y concretos para abordar esos planes sabemos la incomodidad que esto le genera la ciudadanía", afirmó el dirigente de Enel.

El ejecutivo también explicó que las personas que tengan algún problema con sus electrodomésticos, pueden radicar una queja ante la compañía que responderá por los daños generados.

Finalmente, el informe de la empresa señala que los ingresos operacionales incrementaron un 8%, debido a el crecimiento de la demanda de energía y al alza en que registró la tarifa de energía.