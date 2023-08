Bájele a la velocidad: campaña de la Alcaldía que dejó alarmados a moteros en Bogotá

En un esfuerzo conjunto por abordar la creciente cifra de muertes en siniestros viales, el Ministerio de Transporte de Colombia, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y las Secretarías de Movilidad de Bogotá y Cali se han unido para lanzar una impactante campaña de concienciación llamada "No tenía que pasar".

La iniciativa, desarrollada con el apoyo de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial (BIGRS) y su socio Vital Strategies, tiene como objetivo abordar uno de los problemas más graves que enfrenta el país: la alta tasa de mortalidad entre motociclistas.

La campaña presenta testimonios desgarradores de familiares que han perdido a seres queridos en siniestros viales, específicamente accidentes que involucran motociclistas que dan testimonio de las trágicas consecuencias del exceso de velocidad en las carreteras colombianas.

En sus testimonios, los familiares hacen un llamado urgente a los conductores de motocicletas y a todos los actores viales, instándolos a considerar los riesgos a los que están expuestos y a tomar medidas para prevenir futuras pérdidas de vidas en el tránsito.

Los protagonistas de la campaña transmiten un mensaje unánime: "Estas muertes no tenían que pasar, que no les pase a ustedes (...) sus familias los esperan a salvo en casa". Sus conmovedoras historias, acompañadas de una emotiva canción original, buscan llegar al corazón de los conductores y recordarles la importancia de reducir la velocidad, el factor de riesgo más significativo en las vías.

Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, la gravedad de la situación es evidente: cada hora y 44 minutos, un motociclista pierde la vida en las carreteras colombianas.

El año pasado, 4.194 motociclistas fallecieron en accidentes de tránsito. Las cifras preliminares para el primer semestre de este año son aún más alarmantes, con un saldo de 2.502 vidas perdidas entre enero y junio, un aumento del 13% en comparación con el mismo período del año anterior. En su mayoría, las víctimas son jóvenes hombres.

Rebecca Bavinger, de Bloomberg Philanthropies, expresó su apoyo a la campaña y destacó la importancia de abordar esta creciente crisis de seguridad vial. "El incremento de las muertes de motociclistas en Colombia y otros países de la región es un fenómeno en aumento que no podemos pasar por alto", señaló.

El Ministro de Transporte, William Camargo, también se unió al llamado a la acción, enfatizando la necesidad de un esfuerzo colectivo para cambiar esta trágica realidad. "No queremos seguir contando más muertes en el tránsito", afirmó. "Hacemos un llamado para que entre todas y todos disminuyamos los siniestros viales y que la vía no nos quite la vida".

La campaña "No tenía que pasar" busca crear conciencia sobre la importancia de la seguridad vial y la responsabilidad compartida de prevenir futuras tragedias en las carreteras. Con historias conmovedoras y un mensaje poderoso, las autoridades y los ciudadanos esperan lograr un cambio significativo en el comportamiento de los conductores y, en última instancia, salvar vidas en Colombia.