Balacera cerca al parque de la 93 durante un intento de robo: la víctima fue herida

Pánico y terror vivieron los ciudadanos en un reconocido sector del norte de Bogotá luego de que se presentara una balacera cerca al parque de la 93 en un aparente intento de hurto.

Los hechos se presentaron en la mañana de este miércoles en el Edificio Magnolio en la calle 97 # 11a-52, donde se presentó un intento de robo contra una persona que fue a cambiar divisas en ese lugar.

La víctima del robo le dijo a Pulzo que iba a ser un negocio de comprar unas divisas en uno de los apartamentos del edificio y en el momento en que sacó el dinero salieron unas personas de las habitaciones. "Nos encañonaron y nos robaron la plata, me hirieron con armas traumáticas, por fortuna no me pasó a mayores".

De acuerdo con ese medio, la Policía Nacional llegó hasta este lugar y capturó a cuatro personas acusadas de encañar a la víctima, quien resultó herido en su abdomen.

Además, también se investiga si el conductor de Uber que llevó a la víctima al lugar hace parte de la banda de delincuentes.

Inseguridad en Bogotá

Esta semana se publicó la encuesta de percepción ciudadana Bogotá Cómo Vamos en el que se evidencia la preocupación por la inseguridad en la capital. Solo 26% de la población se siente segura en sus barrios, mientras que el 73% han sido víctimas de algún delito en Bogotá.

Los hurtos, en especial con los atracos en las calles (con un 60%), la drogadicción en sus barrios (41%) y el tráfico de drogas (19%) son los principales problemas de inseguridad que más preocupó a los habitantes de la ciudad durante el año 2022.

De acuerdo a encuesta, los ciudadanos consideran que las razones por las que no castigan a los responsables de la criminalidad en Bogotá es causado en primer lugar por las normas muy flexibles con los delincuentes en un 43% y un 18% que los jueces no realizan bien su trabajo.

De hecho, llamó la atención el dato que advierte que el 53,9% de las personas encuestadas está de acuerdo con poder defenderse por cuenta propia debido a la inseguridad en la ciudad, en especial aquellas que están en edades entre 26 y 35 años (56%).