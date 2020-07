El nombre de esta propuesta es 'COVID- Safe' y tiene como objetivo otorgar un distintivo a los lugares de entretenimiento como bares y restaurante, que cumplan con las medidas de prevención.

Los miembros de Asobares insisten ante el Gobierno Ncional para que determine un proceso de reapertura de los bares, restaurantes y discotecas. Destacan que fueron los primeros en cerrar y presumen que serán de los últimos en abrir.

"No hemos contado con ayudas, no tenemos claridad en lo que sigue y no son solo los propietarios de los lugares los que se encuentran afectados; hay meseros, vigilantes, encargados de cocina, 'bartenders' y sus familias, los que dependen de eso", explicó el vocero.