Barrio Santa Rita de Bogotá está azotado por los ladrones, aseguran sus habitantes

Los habitantes del barrio Santa Rita, en el sur de la ciudad de Bogotá, denunciaron que varias bandas delincuenciales han convertido el sector en una zona altamente insegura en los últimos meses.

Varias de las personas que viven en esa zona de la capital del país señalaron que hace falta presencia policia. "Acá no se puede salir después de las cuatro de la tarde. Incluso hay lugares por donde, si uno pasa, lo roban", aseguró Lázaro Cotes, habitante del barrio.

Lea además: En Bogotá han fallecido 65 personas en siniestros viales en la cuarentena

RCN Radio conoció que diariamente se reportan varios casos de hurtos a personas, especialmente en la calle principal, que conecta la estación Transmilenio de la 30 Sur, con el centro comercial Centro Mayor.

"La Policía hace muy poca presencia en el sector. Uno ve que las motos solo pasan dos veces por día. Por eso pedimos mayor presencia de las autoridades" señaló Juan Londoño, vocero comunal del sector.

Otros de los habitantes pidieron la intervención urgente por parte de las autoridades, ya que este tipo de hechos ha venido creciendo en la medida en que muchas calles permanecen solas por el aislamiento obligatorio.

"Uno no puede salir. Por un lado la pandemia y por el otro los delincuentes que hacen que después de las cuatro se toman el barrio y no se pueda hacer nada. En las noches no hay nada abierto y no se consigue donde comprar ni comida" señaló Lorena Padilla, vecina de la zona.

Por su parte, los comerciantes denunciaron que son los mas afectados por la delincuencia. "Nos ha dado muy duro este año, porque primero fue la cuarentena y ahora que podemos abrir y medio atender, la delincuecia no deja que trabajemos bien", aseguró uno de ellos.

Le puede interesar: Se reanuda entrega de bonos alimenticios a estudiantes de colegios oficiales de Bogotá

Agregaron que "es necesario que las autoridades tomen medidas para solucionar este asunto", según precisó Lorenzo Echave, dueño de una cigarrería del sector.

Estas denuncias se suman a la situación de inseguridad que se registra en varias zonas del norte de la ciudad, donde han sido asaltadas varias unidades residenciales.