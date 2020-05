Más de 200 personas del barrio Oasis de Usme, en el sur de Bogotá, protestaron este lunes y bloquearon la vía principal que conduce a la localidad, para exigir respuestas a la Alcaldía de de la capital ante el incremento de la tarifa de servicios públicos.

Según aseguran este incremento ha sido hasta en más del 100%. “ No es justo, más de una persona está aquí sin trabajo, son desempleados y resulta que nos hacen un cobro excesivo. En abril pague 20 mil (pesos) por ejemplo y ahora me llegó por 130 mil (pesos); hay otro compañero que él recibo le llegaba por cinco mil y ahora 70 mil”, dijo Samuel González, un habitante de la zona.

Otro de los manifestantes dijo: “Mirando los recibos no cuadra ese incremento, se nota que lo hicieron al azar. No tenemos plata, si tuviéramos pues pagamos pero no hay ni trabajo; exigimos presencia de la Alcaldía y que nos solucionen esta problemática”.