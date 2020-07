Bochornoso agarrón entre secretario de Gobierno y concejales de Bogotá

En las últimas horas, durante una sesión en el Concejo de Bogotá, se registró un agarrón entre el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez y varios concejales, que estaban molestos con las excusas, según ellos, reiteradas del funcionario para no conectarse con los debates virtuales de control político.

El agarrón inició cuando el secretario Gómez intentaba explicar sus ausencias. "No puedo conectarme o se me cae la señal o tengo dificultades como tuve ahorita, pero siempre estará una segunda persona acompañando el debate (....) yo quiero decirle a ustedes, honorables concejales, que hablan tanto de las competencias que aparentemente muchos no tienen..."

Es ahí cuando inicia el cruce de palabras con varios concejales que intervienen para apelarlo. De inmediato replica el Secretario: "¿No me va dejar terminar ? ¿ Me citan y no me dejan hablar?", afirmó Gómez.

En ese momento, una de las voces que se escucha es la de la concejal Lucia Bastidas, de la Alianza Verde, que dijo: "Presidente, es irrespetuoso con el Concejo. Otro de los concejales añade, "es una falta de respeto, no se puede tomar la palabra así".

