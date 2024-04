Bogotá: ¿Cada cuánto habrá racionamiento de agua en mi zona?

Debido a la crítica situación de los embalses que abastecen de agua a Bogotá, este lunes 8 de abril la Alcaldía compartió las medidas que se implementarán en la ciudad durante las próximas semanas con el objetivo de garantizar el suministro del líquido en todas las localidades y municipios aledaños.

"Tenemos un nivel de los embalses de ‘chuza’ y San Rafael, que es el menor desde su construcción. Esto tiene un impacto. Nos obliga a tomar medidas restrictivas", sostuvo el alcalde Carlos Fernando Galán.

Según informó el mandatario, a partir del próximo jueves 11 de abril se llevará a cabo el racionamiento de agua en la ciudad con un esquema de rotación asignado a 9 zonas distribuidas en las localidades.

¿Cada cuánto habrá racionamiento de agua en mi zona?

Según lo definido por la Alcaldía de Bogotá, el racionamiento de agua se implementará con una rotación en la que cada una de las zonas tendrá cortes de agua cada 10 días. En ese sentido, cada día una de las 9 áreas implementadas no tendrá servicio de agua por 24 horas, iniciando desde las 8:00 a.m. y hasta las 8:00 a.m. del día siguiente, cuando iniciará el restablecimiento del servicio en su zona, pero en otra se procederá con la interrupción.

¿Cuántas veces al mes no habrá agua en cada zona?

Cada una de las 9 zonas de Bogotá en las que habrá racionamiento de agua, tendrá interrumpido el servicio cada 10 días. En ese sentido, los hogares tendrán cortes de agua en total 3 meses al mes. El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que estas medidas no se implementan solo con la mirada al corto plazo, pues se busca prevenir emergencias proyectadas para los próximos años.

Así mismo, el mandatario sostuvo que la Alcaldía se encargará de compartir reportes con los resultados de las medidas, para que la ciudadanía esté al tanto de los niveles de los embalses, el consumo de los habitantes y el cumplimiento de los objetivos de las restricciones. La meta inicial es ahorrar 2 metros cúbicos de agua por segundo.