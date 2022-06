Bogotá es salsera: hubo récord de asistencia en Salsa al Parque 2022

Para el domingo, los sonidos locales también se apropiaron del corazón de la ciudad con la presentación de La-33, los rolos que se han consolidado como uno de los grandes exponentes del género en el país, así como también la sorpresa de César Mora con El Clan del Solar, grupo que fue un sorprendente preámbulo para el majestuoso Andy Montañez.

Armando Quintana y La Expresividad, Ensamble Latino, la Orquesta Internacional de la Policía Nacional de Colombia, La Cósmica Charanga, La Pacifican Power y Cali Flow Latino fueron otras de las agrupaciones que hicieron su puesta en escena a primer nivel.

Los que se quedaron en casa también fueron a Salsa al Parque

A quienes la lluvia no los dejó o simplemente no pudieron asistir, la televisión y las transmisiones fueron el canal para no perderse ningún detalle del festival, pues 133 mil usuarios usaron la web oficial de Salsa al Parque para conectarse, generando así en la página un total de 204 mil visitas y revisando sus contenidos 437 mil veces en los días previos y durante el festival. Lo que implicó un crecimiento del 65% respecto a la última edición del Festival.

Así, quedó demostrado que en la capital y en Colombia, este género no deja de vibrar y sigue siendo uno de los ritmos más representativos del país. "A los jóvenes músicos les digo que hagan las cosas desde el amor, hagan música porque los mueve, porque lo sienten”, fue como Andy Montañez cerró esta edición de Salsa al Parque.