Bogotá integrará la región metropolitana con Cundinamarca: Concejo dio el sí

Después de largos debates, varias polémicas y tres controvertidas sesiones, el Concejo de Bogotá aprobó que la capital se integre a la región metropolitana Bogotá- Cundinamarca, decisión inédita con la que se activa la figura de asociación en la región central del país.

Vale la pena resaltar que de esta nueva región metropolitana ya hace parte la Gobernación de Cundinamarca desde mayo de este 2022, con la aprobación de la Asamblea Departamental.

Opiniones a favor y en contra

Hay que aclarar que la Región Metropolitana es una entidad administrativa asociativa regional de régimen especial de la que pueden ser parte los municipios del departamento que deseen.

Su creación, según la Administración Distrital actual, tiene como objetivo "garantizar la ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo integral, así como una prestación oportuna y eficiente de los servicios entre las entidades territoriales que lo conforman, promoviendo el desarrollo armónico, la equidad, el cierre de brechas entre los territorios y la ejecución de obras de interés regional", según indica Bogotá Cómo Vamos.

Sin embargo, en las últimas sesiones del Concejo de Bogotá, opiniones en contra han señalado el impacto fiscal que tendrá la integración de Bogotá al proyecto, así como también los costos en la integración del transporte intermunicipal.

"Lo hemos dicho desde siempre y de muchas maneras: votemos NO al proyecto de región metropolitana que se armó de espaldas a la ciudadanía para preservar intereses politiqueros, indicó Diego Cancino al respecto.

"NO a la farsa de la Región Metropolitana que ha cercenado la participación ciudadana. No le mientan a la ciudadadanía, esta RMBC no es para el beneficio de la gente, es para favorecer el negocio de los constructores", dijo por su parte Heidy Sánchez.

No obstante, personas como Luis Ernesto Gómez han celebrado la aprobación del Concejo de Bogotá, indicando que "se vienen grandes proyectos de infraestructura regionales y comercio justo con nuestros campesinos".